Negen doden bij stortregen in Congo

Minstens negen personen zijn overleden in de Congolese provincie Kasaï na hevige regenval in de regio, melden lokale media. Eerder werden ook de provincies Zuid-Ubangi en Tshopo al getroffen. “Hevige regen is vanmorgen op Djokupunda neergekomen. We hebben negen doden geteld, zes kinderen, twee vrouwen en een jongen, in de stad alleen al, en 756 huizen zijn vernield”, verklaart François Bonga, lid van de Nieuwe Congolese Civiele Maatschappij (NSCC), aan informatiewebsites Actualité.cd en 7sur7.cd. “Die balans is voorlopig, omdat we op nieuws wachten uit de wijken Djoko Port en Protestant.”

“We zijn niet in staat het hoofd te bieden aan de situatie”, betreurt Eric Joël Baditu, districtchef van Djokupunda. “Niet lang geleden werden we met volle kracht aangepakt door de Kamwina Nsapu-militie”, wier leider in 2016 door de Congolese veiligheidsdiensten werd gedood, met geweld tot gevolg dat minstens 3.000 levens eiste. Daarom doet Baditu een oproep aan de provinciale en centrale regering om hulp te bieden.

Ook de provincies Noord- en Zuid-Ubangi worden sinds weken getroffen door overstromingen, in het bijzonder de stad Zongo en verscheidene agglomeraties langs de Ubangirivier, die de grens met de Centraal-Afrikaanse Republiek vormt. In de provincie Tshopo hebben zeven gemeenschappen op het grondgebied van Isangi en de stad zelf sinds begin november te kampen met overstromingen, aldus VN-radio Okapi.

Bron: Belga