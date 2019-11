NAVO krijgt eerste van vijf Global Hawk-drones

De NAVO heeft donderdag de eerste van vijf voorziene Global Hawk-drones ontvangen. Dat toestel is in staat om de situatie op de grond waar te nemen op een hoogte van een twintigtal kilometer. Dat heeft de verdragsorganisatie aangekondigd. De drones behoren tot het zogenaamd Alliance Ground Surveillance-systeem (AGS) van de NAVO. Het eerste onbemande toestel steeg woensdag op in de Amerikaanse basis Palmdale en landde donderdagnamiddag, 22 uur later, op de basis Sigonella in Italië.

Vijftien lidstaten van de NAVO leveren bijdrages tot het AGS-systeem. België is bezig met de toetreding tot het programma en wil op termijn een twaalftal manschappen bijdragen. De toestellen worden wel collectief beheerd door alle NAVO-landen. “Alle bondgenoten zullen toegang hebben tot de data verkregen door AGS en zullen genieten van de inlichtingen afkomstig uit de observatie- en verkenningsmissies van AGS”, aldus de verdragsorganisatie in een persbericht.

De drone is gebaseerd op een block 40 Global Hawk van de Amerikaanse luchtmacht. De RQ-4D is op maat aangepast aan de vereisten van de NAVO.

De grote toestellen met een spanwijdte van bijna 40 meter zijn in staat om op 20 kilometer hoogte te vliegen gedurende bijna 40 uur.

bron: Belga