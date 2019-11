Luchtkwaliteit op slechtste niveau ooit aan oostkust Australië

Door bosbranden is de luchtkwaliteit aan de Australische oostkust op het slechtste niveau ooit. De autoriteiten hebben gezondheidswaarschuwingen uitgestuurd. De luchtkwaliteit in Sydney wordt als “gevaarlijk” beschouwd, met een Air Quality Index van 654, veel meer dan de gevarendrempel van 200, aldus de gezondheidsautoriteiten van de staat New South Wales. De luchtvervuiling gelinkt aan rook was op het hoogste niveau ooit gemeten en heeft een zware impact op de kustgebieden in de staat.

Alle inwoners in de gebieden waar de luchtkwaliteit als “gevaarlijk” wordt beschouwd, worden aangeraden om niet te veel inspanningen te doen in de buitenlucht, en kwetsbare groepen wordt gevraagd om binnen te blijven. De rook, die boven de volledige regio rond Sydney hangt, zou daar nog heel het weekend blijven, aldus meteoroloog Abrar Shabren aan openbare omroep ABC.

In de afgelopen twee maanden is volgens de brandweerdiensten zowat 1,6 miljoen hectare aan land opgebrand in New South Wales. Ter vergelijking: dat is bijna dubbel zoveel als het gebied dat in 2019 opbrandde in het Amazonegebied. Vrijdag waren 60 branden actief over een afstand van meer dan 6.000 kilometer.

“We hebben degelijke regenbuien nodig om ze te blussen. Zonder regen kan het vuur weken tot maanden blijven branden”, zegt brandweerman Anthony Bradstreet. Er is echter niet meteen regen voorspeld.

Bron: Belga