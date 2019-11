Kramp-Karrenbauer daagt critici uit en krijgt steun van CDU op partijcongres

De voorzitster van de Duitse christendemocraten, Annegret Kramp-Karrenbauer, heeft de aanhoudende kritiek op haar persoon ter sprake gebracht en de kwestie van het leiderschap van de CDU op de jaarlijkse partijdag in haar voordeel beslecht. Kramp-Karrenbauer kwam door verkiezingsnederlagen en slechte resultaten in de peilingen onder vuur te liggen. Als de CDU niet bereid is haar koers te volgen, dan moet de partij dat op de partijdag beslissen, zei ze vandaag in Leipzig tot zowat duizend CDU-afgevaardigden. “Laat het ons dan vandaag uitspreken. Laat het ons dan vandaag beëindigen, hier en nu en vandaag”, zei de partijleider aan het slot van een bevlogen toespraak. Het leverde haar een staande ovatie van ongeveer zeven minuten op.

Het is volgens Kramp-Karrenbauer niet goed dat de CDU zichzelf en de door de christendemocraten geleide regering in een kwaad daglicht stelt. “Dat is geen succesvolle kiescampagnestrategie”, zei ze onder luid applaus. Daarmee reageerde ze vooral op kritiek van haar rivaal Friedrich Merz, die het imago van de regering “barslecht” had genoemd. De CDU regeert in Duitsland met haar zusterpartij CSU en de sociaaldemocraten.

Volgens Kramp-Karrenbauer zijn de kiezers meer geïnteresseerd in hoe de CDU de toekomst wil aanpakken dan in interne partijdebatten. Over de regering van bondskanselier Angela Merkel zei ze: “Het waren veertien goede jaren voor Duitsland en daarop kunnen we met zijn allen trots zijn”.

Bron: Belga