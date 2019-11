IS-weduwen Tatiana Wielandt en Bouchra Abouallal opgepakt in Turkije

De twee Belgische IS-weduwen Tatiana Wielandt (27) en Bouchra Aboualla (26), die woensdag met hun zes kinderen van Syrië naar Turkije zijn gevlucht, zijn in Turkije opgepakt door de politie. Dat is bevestigd aan de VRT NWS-redactie. Volgens De Standaard hebben ze zichzelf aangegeven bij de Turkse politie. De twee vrouwen zaten met hun kinderen in een Koerdisch kamp in Syrië. Ze hebben wellicht met de hulp van mensensmokkelaars de grens met Turkije overgestoken. De twee vrouwen stonden internationaal geseind, omdat ze in ons land veroordeeld zijn tot een celstraf van vijf jaar voor de deelname aan de activiteiten van een terreurgroep.

Het Belgische federaal parket zal nu aan de Turkse autoriteiten vragen om hen uit te leveren.

bron: Belga