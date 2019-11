Floyd Mayweather kondigt een nieuwe comeback aan

De Amerikaanse bokslegende Floyd Mayweather, voormalig – en ongeslagen – wereldkampioen in zes verschillende categorieën, heeft vandaag op 42-jarige leeftijd op Instagram aangekondigd zich op te maken voor een terugkeer in 2020, en dit hoogst waarschijnlijk in de MMA (Mixed Martial Arts). Mayweather postte eerst een foto in ontbloot bovenlijf, waarop hij verbanden rond de polsen droeg. Nadien volgde ook een foto met Dana White, de Amerikaanse zakenman en baas van de UFC (Ultimate Fighting Championship). Daar schreef hij bij: “Dana en ik werken samen om de wereld in 2020 een nieuw spectaculair evenement te geven”.

Mayweather werkte al samen met White in augustus 2017, bij zijn laatste gevecht. De Amerikaan sloeg toen MMA-ster Conor McGregor K.O. in Las Vegas.

‘Money’ verliet de traditionele bokssport in 2015 al na een 49e zege tegen de Amerikaan Andre Berto.

