Federale regering voorziet 1,5 miljard euro bijdrage aan Europees Ruimteagentschap

De regering maakt 1,45 miljard euro vrij als bijdrage aan het Europees Ruimteagentschap (ESA) voor de periode 2020-2024. Dat heeft de ministerraad vandaag beslist. Dat bedrag is 250 miljoen euro meer dan voordien – een cijfer dat door de volgende regering moet worden bevestigd. Daarmee kan de regering tegemoet komen aan de vraag van de volledige sector, zegt minister van Wetenschapsbeleid David Clarinval (MR). Woensdag en donderdag komen in het Spaanse Sevilla de 22 lidstaten van het ESA samen. Bedoeling is dat de ministerraad de budgettaire keuzes en het ruimtevaartprogramma voor de komende jaren goedkeurt.

Minister Clarinval en premier Sophie Wilmès benadrukken het belang van de bijeenkomst voor de Belgische bedrijven die actief zijn in de sector. “Voor elke euro die door een land wordt geïnvesteerd, garandeert ESA een billijk rendement op contracten voor bedrijven waarvan het tarief varieert tussen 80 en 120 procent van het toegewezen budget. In feite liggen deze rendementen hoger dan 100 procent”, legt Wilmès uit. “Daar komt nog een multipliereffect gaande van 1 à 6 voor onze economie bovenop, waarbij elk bedrijf met deze contracten een deel van zijn productie zelf uitbesteedt”.

De regering wil in Sevilla de rol van ons land binnen de ESA versterken. België levert vandaag al de zesde hoogste bijdrage. Daarom besloot de regering 1,45 miljard euro in te plannen. Het gaat om 743,9 miljoen euro voor de verplichte programmering en 712,7 miljoen euro voor de optionele programma’s. Daar valt ook de extra 250 miljoen euro onder die de volgende regering moet bevestigen.

“In afwachting van een regering met volheid van bevoegdheden mogen we deze trein niet missen”, onderstreept Clarinval. “Daarom hebben we besloten om voorzichtig doch ambitieus te handelen. De ruimtevaartsector is een sector in volle expansie, en is van groot economisch en wetenschappelijk belang voor België”.

Sinds 2015 heeft de Belgische financiering voor zowat 6.500 voltijds equivalenten en een omzet van 1,56 miljard euro gezorgd.

bron: Belga