Eden Hazard is gelukkig met stijgende vormpeil bij Real

Eden Hazard kende een moeilijke aanpassingsperiode bij Real Madrid. In een gesprek met l’Equipe erkent de aanvoerder van de Rode Duivels dat hij tijd nodig had om te wennen aan de Koninklijke, maar tegelijk onderstreept Hazard dat hij zich steeds beter voelt in Spanje.

Hazard ruilde afgelopen zomer Chelsea na zeven seizoenen voor het maagdelijk wit van Real Madrid, dat 100 miljoen euro neertelde voor de dribbelkont. Hazard kon de hoge verwachtingen de eerste maanden niet inlossen, onder meer door een dijblessure die hem een tijd aan de kant hield. Maar inmiddels verloopt alles naar wens, zo zegt hij.

“Ik ben tevreden over de voorbije maand. Het enige wat nog wringt, zijn de statistieken. Ik maakte een goal, gaf een assist en lokte een penalty uit. Dat is alles wat de mensen vandaag onthouden. De eerste twee maanden toonde ik te weinig. Ik zei tegen mezelf dat ik beter moest doen. Sinds een maand voel ik me echt een beetje beter. Ik vraag de bal, dribbel, versnel en probeer de anderen beter te laten spelen. Ik doe niet alles maar ik probeer. De eerste twee maanden zei ik tegen mezelf: ‘je bent nieuw, hou het simpel’. Ik probeerde te veel passen te geven. De mensen verwachtten dat ik zou dribbelen.”

In de moeilijke momenten kon Hazard steeds rekenen op de steun van zijn coach Zinédine Zidane. “De eerste twee, drie maanden ging het niet zoals ik wilde. Hij vertelde mij dat ik rustig moest blijven, dat het wel zou komen. ‘Vind plezier’, bleef hij herhalen”, gaat Hazard verder.

De 28-jarige winger geeft toe hij te zwaar woog bij zijn komst naar Madrid. Zijn normale gewicht is 75 kg, terwijl in zijn beginperiode bij Real de teller op de weegschaal 80 kg aanwees. “Ik ga dat niet verbergen. Als ik op vakantie, ben ik op vakantie. Anders heb ik nooit vakantie. Ik was vijf kg bijgekomen. Ik ben van het type dat snel bijkomt maar ook snel afvalt als ik erop let. In tien dagen was ik alles kwijt.”

Bron: Belga