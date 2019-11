Duitse regering helpt voor het eerst bij terugkeer IS-vrouw uit Syrië

Dit weekend komt – voor het eerst met de steun van de Duitse regering – een vrouw terug naar Duitsland die naar het gebied van terreurmilitie Islamitische Staat (IS) was getrokken. Tot dusver heeft Duitsland enkel geholpen bij de terugkeer van kinderen uit Syrische gevangenkampen. “We kunnen bevestigen dat vandaag drie andere kinderen, die in Noord-Syrië vastzaten, samen met hun moeder naar Irak zijn kunnen reizen”, aldus het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens informatie van het Duitse persagentschap DPA zullen ze morgen naar Duitsland terugkeren. Tegen de vrouw zou in Duitsland ook een onderzoek lopen. De kinderen en de vrouw zaten in het kamp Al-Hol.

Naast haar eigen kinderen heeft ze ook een tweejarig meisje met de Amerikaanse nationaliteit onder haar hoede. Een gewezen Amerikaanse diplomaat was dan ook betrokken bij de organisatie van de reis naar Irak.

In augustus zijn drie weeskinderen en een erg ziek kind uit IS-gezinnen via Irak naar Duitsland teruggebracht. Wat betreft de terugkeer van volwassenen die banden hebben met Islamitische Staat, ging het tot op heden enkel over mensen die door Turkije werden uitgewezen.

In Turkije wachten momenteel nog twee Duitse vrouwen op hun uitwijzing naar Duitsland. Ze waren eerder in Syrië gevangengenomen. Een van twee vermoedelijke IS-vrouwen die afgelopen week door Turkije naar Duitsland waren uitgewezen, is na haar aankomst opgepakt op verdenking van lidmaatschap van Islamitische Staat en andere misdaden.

