Bolton beschuldigt Witte Huis ervan zijn Twitter-account te hebben geblokkeerd

John Bolton, de gewezen nationale veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, beschuldigt het Witte Huis ervan hem geen toegang te hebben gegeven tot zijn Twitter-account na zijn ontslag. “We hebben nu het Twitter-account bevrijd, eerder oneerlijk onderdrukt in de nasleep van mijn ontslag als Nationaal Veiligheidsadviseur”, aldus Bolton. “Het Witte Huis weigerde de toegang tot mijn persoonlijk Twitter-account terug te geven. Uit angst voor wat ik zou zeggen? Zij die speculeerden dat ik was ondergedoken, sorry om teleur te stellen.”

Trump had op 10 september verrassend het ontslag van Bolton aangekondigd. De president wees daarvoor naar meningsverschillen. Bolton gaf een andere versie van de feiten. Hij zei op Twitter dat hij zelf zijn ontslag had aangeboden. Sindsdien had hij geen tweet meer gepubliceerd.

In een telefonisch interview aan zender Fox News, had Trump ontkend dat hij Bolton geen toegang tot zijn Twitter-account had gegeven.

Bron: Belga