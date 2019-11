Vrouw aangeklaagd omdat ze topless rondliep in haar eigen huis

Een Amerikaanse vrouw moet voor de rechtbank verschijnen nadat ze haar beha uittrok in haar garage en haar stiefkinderen haar ontblote bovenlichaam zagen. Ze riskeert zelfs een gevangenisstraf.

Tilli Buchanan was eind 2017 of begin 2018 met haar echtgenoot klusjes aan het opknappen in de garage van hun huis in Salt Lake City (Utah). Ze trokken allebei hun shirt – en in het geval van Buchanan ook haar beha – uit om te voorkomen dat hun kleren vuil zouden worden. De twee stiefkinderen van de vrouw, 9 en 13 jaar, zagen haar ontblote bovenlichaam en vertelden dat aan hun biologische moeder. Die laatste kaartte de kwestie aan bij de kinderbescherming.

De 28-jarige vrouw werd in februari van dit jaar aangeklaagd voor zedenfeiten in het bijzijn van een kind. Haar echtgenoot, die even ontbloot was als haar, werd buiten schot gelaten. Buchanan riskeert een jarenlange vermelding in het register van zedendelinquenten en zelfs een gevangenisstraf.

Dinsdag gaf Buchanan aan dat ze niet begrijpt dat zij wordt aangeklaagd, maar haar man niet. “Het gebeurde in de privacy van mijn eigen huis. Mijn echtgenoot stond naast me op dezelfde manier als mij, en hij wordt niet vervolgd”, klonk het. Haar advocaten maakten duidelijk dat de vrouw zichzelf beschouwt als een feministe en een punt wilde maken, namelijk dat iedereen probleemloos naakt moet mogen rondlopen in zijn eigen huis.

De zaak lokt heel wat commotie uit. Heel wat mensen vinden het absurd dat Buchanan hiervoor aangeklaagd wordt. “Dus als een vrouw uit de douche stapt en haar (stief)kinderen lopen op dat moment de badkamer binnen, dan kan ze aangeklaagd worden?”, klinkt het onder meer.

So if she was just getting out of the shower or changing clothes in her bedroom and the kids walked in, which has happened millions of times to parents over the years, it hasn’t ever been a big deal… How is them being in the garage and the kids walking in any different?

