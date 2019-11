nog t.e.m. 23/11

Literair festival #daaromleesik, in de Gentse bibliotheek De Krook, heeft het dit jaar over schoonheid en troost. Auteurs vertellen over de boeken die hen anders naar de wereld deden kijken en leesgroepen babbelen over de troost in poëzie. Eerder op zoek naar tips op maat? Doe de leestest en ontdek welk soort lezer jij bent: een verrekijker, een klassieker of simpelweg een genieter. Vervolgens staan de Serveuses van de Schoonheid en de Obers van de Troost klaar om jou à la carte een kortverhaal of gedicht te serveren op een zilveren dienblad.

daaromleesik.be