TIPS & TRENDS. 3 x shaken, not stirred in Brussel

Geen drankje is zo gesofisticeerd als een met passie bereide cocktail. Gelukkig zijn er heel wat barmannen in onze hoofdstad die verstand hebben van cocktails schudden. Tegenwoordig heeft een mens aan een Mojito of Bloody Mary niet genoeg, en daarom serveren deze bars ook heerlijke gerechten bij je vloeibare meesterwerk.

The Poet

The Poet tilt de typische loungebar naar een hoger niveau. Deze nieuwkomer hoort immers bij het Renaissance Brussels Hotel, op een steenworp van het internationale Luxemburgplein. Je bent hier echter meer dan welkom, ook als je niet in het hotel logeert. Van ‘s ochtends tot ‘s avonds laat kan je er terecht voor een ontbijt, zakenlunch, diner of hippe cocktail. De beste plek om te zitten is aan de eivormige bar. Daar zie je de mixologist zijn hart en ziel steken in jouw Penicillin!

Parnassusstraat 19

1050 Elsene

thepoetbrussels.com

Djo

Deze vrolijke bar neemt je mee naar het warmere zuiden, waar alles draait rond gezelligheid. Dat merk je niet alleen aan de cocktails, maar ook aan de gerechten. In Djo eet je immers nooit alleen. Je deelt een schotel ribbetjes, aubergine met feta of calamares met je tafelgenoten. Foodsharing, dus. Tenzij je Joey van Friends bent, is dit de bar voor een casual avondje uit.

Charleroise Steenweg 227

1060 Sint-Gillis

djo-bistrobar.be

Tigermilk

Op het eerste gezicht lijkt Tigermilk een vreemde naam voor een bar en restaurant, maar eigenlijk is die benaming een knipoog naar ‘leche de tigre’, de Peruviaanse marinade met limoensap die de ceviche legendarisch maakt. Om het kleurrijke Zuid-Amerika in het grauwe Brussel tot leven te wekken, heeft deze nieuwe hotspot een beroep gedaan op binnenhuisdecoratrice Christie Ward, bekend van het beroemde Soho House in New York. Ook in de vernuftige cocktails proef je het temperament van de Latino’s, met de Mezcal Margarita en Punch Del Mar!

Baljuwstraat 46

1050 Elsene

tigermilkrestaurants.com

