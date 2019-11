Je hebt honderden planten nodig om de lucht in huis te zuiveren

Planten geven niet alleen een groene toets aan je interieur, maar sinds het beroemde onderzoek van NASA in 1989 beroepen we ons ook graag op hun luchtzuiverende kwaliteiten. Voldoende planten in je interieur zouden je zowel mentaal als fysiek een boost geven, mede doordat de lucht die je inademt vrij is van vervuilende deeltjes.

Hoewel planten inderdaad luchtzuiverende eigenschappen hebben, moeten we je toch wat teleurstellen. De hoeveelheid planten die nodig is om de lucht in je woonst volledig te ontdoen van viezigheid is namelijk duizelingwekkend hoog.

Urban jungle

Volgens een onderzoek van Drexel University blijkt namelijk dat je maar liefst 10 tot 1000 planten per vierkante meter nodig hebt om de lucht volledig te zuiveren. Heb je een appartement van 60 vierkante meter, dan moet je dus 600 tot 60.000 planten voorzien. Een huis van 200 vierkante meter heeft 2.000 tot 200.000 planten nodig. Niet echt haalbaar dus, tenzij je alle meubilair en andere levensnoodzakelijke spullen uit huis bant. Natuurlijk is het wel zo dat enkele planten in je huis meer doen voor de luchtkwaliteit dan helemaal geen groen. Gooi na dit artikel dus niet al je groene maatjes naar buiten onder het mom dat ze toch niet nuttig zijn. Naast de luchtkwaliteit verbeteren, zijn planten zoals gezegd ook goed voor je gemoed, dus nutteloos zijn ze zeker niet.