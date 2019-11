CHECK-IN. Op avontuur met ski’s

Lastig, voorbehouden aan professionals en vooral gevaarlijk: skitochten leken lang het absolute voorrecht voor geoefende wintersporters. Daar is vandaag echter geen sprake meer van. De jonge discipline heeft nu zelfs de wintersportstations bereikt, waar je in een veilige omgeving van die nieuwe ervaringen kan proeven.

In je eentje te midden van het stille gebergte, omringd door dennenbomen bedekt met verse sneeuw: dat is wat je tijdens een skitocht beleeft. Vergeet de tjokkende mechanische liften waar de skiërs tussen de massa staan aan te schuiven om vervolgens één voor één omhooggetrokken te worden en langs één en dezelfde weg weer naar beneden te glijden. Tijdens een skitocht moet je je van je sportiefste kant laten zien. Je klimt de bergen te voet omhoog met stijgvellen (‘skins’) onder je skilatten. Als je eenmaal boven bent, kies je uit een oneindig aantal mogelijkheden de weg die je zal volgen om af te dalen.

“Deze sport bezorgt je een mix van emoties”, legt een fan uit. “Je voelt voldoening omdat je een fysieke inspanning hebt geleverd, je geniet van de landschappen die zich voor je uitstrekken, en je daalt af door velden van poedersneeuw. Het is de perfecte combinatie voor een nieuwe generatie bergliefhebbers die niet alleen op zoek is naar adrenaline maar ook naar natuur.”

Een ontmoeting met de berg

Tijdens een skitocht leer je pas echt een berg kennen. Je bent geen blinde veelvraat meer die er enkel op uit is om zo vaak mogelijk de flank van de berg naar beneden te denderen. Integendeel, je neemt de indrukwekkende massa die je beklimt helemaal in je op. Je leert hoe je de toppen kan onderscheiden van de omgeving, hoe je verschillende soorten sneeuw herkent en wanneer er een lawine zit aan te komen. Je ontdekt ook de verschillende procedures die je moet kennen als je je in het hooggebergte wil begeven (trajecten uitstippelen, slachtoffers zoeken met een lawinezoekapparaat…).

‘Pistes’ om in alle veiligheid een eerste skitocht te proberen

Om te proeven van een skitocht, hoef je je niet in gevaarlijke zones te begeven. Het wintersportstation van Saint-Gervais in Frankrijk, aan de voet van de Mont-Blanc, biedt sinds kort bewegwijzerde trajecten aan. De routes slingeren tussen de pistes maar verlaten nooit het skigebied. De trajecten werden aangelegd in samenwerking met ZAG, een fabrikant van skimateriaal, en ze leiden de skiërs langs verschillende hellingen van het wintersportstation.

Je slalomt tussen de bomen, klimt omhoog langs velden met poedersneeuw en komt boven uit bij de skipistes. Het station houdt bepaalde pistes ook één avond per week open nadat de klassieke skiërs vertrokken zijn. De ervaring is geweldig: je vertrekt bij het laatste zonlicht en moet je koplamp aanschakelen terwijl je de helling beklimt. Als je eenmaal boven bent, kan je de piste weer naar beneden skiën, opnieuw met je koplamp als enige lichtbundel. Geloof ons vrij, dit heb je nog nooit meegemaakt.

Heb je na die eerste ervaringen zin in meer? Dan kan je een berggids onder de arm nemen. Die neemt je mee naar terreinen die nog meer onontgonnen zijn. Met een groep van zes skiërs moet je op zowat 100 euro per persoon rekenen.

Camille Goret