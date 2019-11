BIZAR. Hond overlijdt nadat hij verpletterd wordt door zwaar pakket van gehaaste pakjesbezorger

In tijden waar bezorgdiensten steeds populairder worden en hun werknemers onder hoge druk staan, gaat er soms al eens iets mis. Voor een echtpaar uit Los Angeles had dat wel heel tragische gevolgen. Hun Yorkshire terriër raakte verpletterd onder een zwaar pakket dat een pakjesbezorger over het tuinhek had gegooid.

Kleine hond Cooper lag nietsvermoedend naast het tuinhek te zonnebaden toen plots het noodlot toesloeg. De dood kwam voor hem in de gedaante van een met zwaar kristal gevuld FedEx-pakket, dat door een pakjesbezorger schijnbaar achterloos over het tuinhek werd gegooid.

Ingeslapen

De Amerikaanse baasjes van Cooper hoorden plots een bonk in de tuin. Toen ze gingen kijken wat er aan de hand was, lag de Yorkshire terriër al piepend in een plas bloed naast het bezorgde pakket. Bij de dierenarts bleek dat alle hulp voor het beest te laat kwam; met ernstige letsels aan de lever en de longen besloten ze Cooper te laten inslapen.

Baasjes eisen maatregelen

Nadat het dramatische voorval werd opgepikt door verschillende Amerikaanse media, gaf de pakjesdienst FedEx een verklaring waarin ze hun medeleven betuigden, beloofden uit te zoeken wat er gebeurd was en vervolgens maatregelen te treffen. Voor de baasjes van Cooper is dit echter niet voldoende. Ze eisen dat het onmiddellijk verboden wordt voor pakjesbezorgers om hun pakketjes over de tuinmuur te gooien. Daarbovenop overwegen ze ook een schadeclaim in te dienen.