Rechtbank Leuven – Internering voor terroriseren van de buurt

De correctionele rechtbank van Leuven heeft de internering van een man bevolen wegens het terroriseren van zijn buurt. Hij bedreigde jongeren met een koksmes. Philippe V.G. kreeg vanaf maart 2016 in zijn woonplaats Holsbeek problemen met zijn buren. Hij vond dat ze onophoudelijk lawaai maakten. Zijn reactie was ongewoon en drastisch. Met een mes maakte hij krassen in voordeuren en voertuigen. De man uittte dreigementen, klopte op de ramen en stuurde verontrustende berichten dat hij “hen wel zou weten te vinden en hun huis zou slopen”.

De burentwist escaleerde in het najaar van 2016 toen V.G. naar de plaatselijke chirolokalen trok en enkele jongeren bedreigde met een groot koksmes. Ook naar zijn ouders en in het bijzonder zijn moeder stelde hij zich zeer agressief op.

Een psychiater kwam tot de conclusie dat V.G. een gevaar voor de maatschappij vormt, zeker in situaties die voor hem frustrerend zijn. De man vertoont een combinatie van stemmingsstoornisen en psychotische symptomen. “De mogelijkheid dat hij in de toekomst nog meer gewelddadig gedrag vertoont, is vrij hoog”, stelde de deskundige in zijn eindrapport. De beklaagde werd ook gevolgd door het mobiel psychiatrisch interventieteam van het UZ Leuven. Het openbaar ministerie had de internering gevorderd. De rechtbank stelde dat de voorwaarden vervuld zijn en sprak die beschermingsmaatregel uit.

bron: Belga