Philipp Kohlschreiber bezegelt lot van Belgische ploeg

België mag niet naar de kwartfinales van de vernieuwde Davis Cup in Madrid. Het team van Johan Van Herck had nog een waterkansje om door te stoten als beste tweede, maar door het verlies vandaag van de Chileen Nicolas Jarry tegen de Duitser Philipp Kohlschreiber is de exit van de Belgen een feit. België moest na het 1-2 verlies tegen Australië en de 2-1 winst tegen Colombia rekenen op een 3-0 overwinning van Chili tegen Duitsland. Alleen dan kon ons land als een van de twee beste tweedes doorstoten naar de kwartfinales.

Maar al in het eerste enkelspel tussen Duitsland en Chili liep het mis voor België. Kohlschreiber (ATP 79) won immers met 6-4 en 6-3 van Jarry (ATP 77). Duitsland is meteen ook zeker van winst in groep C en een plek bij de laatste acht.

Bron: Belga