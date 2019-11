Parlementsleden op zoek naar premier in laatste poging om regering te vormen in Israël

Israëlisch president Reuven Rivlin heeft het parlement de taak gegeven een eerste minister te vinden, in een laatste poging om Israël uit de politieke impasse te halen. Nog tot 11 december krijgen parlementsleden de tijd om een coalitieregering te vormen, alvorens er voor een derde keer dit jaar verkiezingen zijn. Partijleider van Blauw en Wit Benny Gantz is er niet in geslaagd een regering te vormen binnen de daarvoor uitgetrokken 28 dagen. Ook uittredend premier Benjamin Netanyahu slaagde daar tijdens zijn mandaat niet in.

Daarom krijgt elk lid van het 120-koppige parlement nu tot 11 december de tijd om steun van minstens 61 andere leden te verzamelen. Het parlementslid dat zo verkozen wordt krijgt dan van Rivlin de taak om binnen veertien dagen een regering te vormen.

Als er echter niemand in slaagt genoeg steun te vinden, wordt het parlement ontbonden en worden er nieuwe verkiezingen gehouden, waarschijnlijk in maart.

“Laat er geen illusies zijn: deze politiek van ontwrichting moet ophouden. Wees de komende 21 dagen geen blokken of partijen. Ieder van jullie moet naar zijn eigen geweten kijken en één vraag beantwoorden: ‘Wat is mijn plicht aan de Staat Israël?'”, waarschuwde Rivlin op voorhand.

Netanyahu uitte zijn bereidheid om terug te keren naar de coalitieonderhandelingen nadat het mandaat van Gantz woensdagnacht verstreek. Inspanningen om een regering van nationale eenheid te vormen met de partijen van Gantz en Netanyahu kwamen tot een stilstand toen geen van beiden de vereiste meerderheid behaalde bij de verkiezingen in september.

Bron: Belga