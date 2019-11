Opnieuw IS-weduwe ontsnapt uit kamp Al-Hol en onderweg naar België

Er is opnieuw een IS-weduwe ontsnapt uit het Koerdische gevangenenkamp Al-Hol en onderweg naar België. Het gaat om de 26-jarige Nora Marzkioui, de weduwe van Sharia4Belgium-kopstuk Nabil Kasmi. Dat heeft het federaal parket vandaag bekendgemaakt op het proces tegen de vrouw. Marzkioui zou in maart 2019 aangekomen zijn in het kamp Al-Hol, na de slag om Baghouz, maar volgens het federaal parket blijkt uit zeer recente informatie dat ze uit het kamp gevlucht is met haar kinderen en op weg zou zijn naar België.

bron: Belga