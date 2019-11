Mensensmokkel in ferry – Verstekelingen zouden pas woensdag in de container zijn getrokken

De in een oplegger in een ferry van Stena Lines aangetroffen verstekelingen zouden dan toch pas woensdag vlak voor het vertrek in de container zijn getrokken, zo hebben meerdere Ierse media donderdag gemeld. Mogelijk zaten ze er tien tot twaalf uur in. Sommigen hebben de politie verteld in de waan te zijn geweest dat ze op weg waren naar Groot-Brittannië in plaats van Ierland, wat de bestemming van de veerboot was.

Naar verwachting zullen de meesten van hen, zoniet allemaal, asiel aanvragen in Iereland. Wellicht worden ze nog in de loop van de avond naar een opvangcentrum gebracht.

De vrachtwagen is ondertussen van boord gehaald en meegenomen voor verder onderzoek.

De bestuurder en de eigenaars zijn allemaal Ieren. Ze helpen bij het onderzoek, de trucker is niet gearresteerd.

Volgens de Irish Times zijn de verstekelingen niet woensdagavond, maar donderdagmorgen omstreeks 10.30 uur Belgische tijd gevonden.

bron: Belga