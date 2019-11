Martinez wil na EK-loting over nieuw contract praten

Roberto Martinez sluit niet uit dat hij na het EK coach van de Rode Duivels blijft. “Ik wil eerst de loting afwachten en de voorbereiding op punt stellen. Daarna kunnen we snel om de tafel gaan en zien”, zegt hij vandaag in Het Laatste Nieuws. De 46-jarige Spanjaard volgde na het EK van 2016 Marc Wilmots op. Onder zijn hoede eindigde België als derde op het WK in Rusland, een primeur voor de nationale ploeg, en pakten de Duivels 30 op 30 in de net afgelopen EK-voorronde. De loting voor Euro 2020 is op 30 november in Boekarest.

Martinez is volgende zomer einde contract en wil boter bij de vis. “Ik was tot dusver zeer goedkoop, dat is juist”, zegt hij. “Het zal een factor worden omdat ik natuurlijk zal vergelijken met andere jobs. Ik ben de voorbije drie jaar bijzonder loyaal geweest aan mijn contract met de federatie – ik ben nooit opgestapt. Nu is het anders: mijn contract is afgelopen. Dat betekent dat áls de federatie wil doorgaan met mij, ik het voorstel zal afwegen tegen andere trainersjobs – zowel sportief als financieel. Ik zou gek zijn om dat niet te doen.”

Hoe dan ook wil Martinez voor het EK de knoop doorhakken. “Voor juni moeten we over mijn toekomst kunnen communiceren, vind ik – ik wil geen verstrooiing tijdens het toernooi.”

De bondscoach schept ook al wat duidelijkheid over de EK-voorbereiding. In maart wil hij één wedstrijd spelen, “bij voorkeur in Brussel”. Al zou Qatar twee miljoen euro bieden voor een duel in Doha.

Op 26 mei wil Martinez de voorbereiding starten “met voor de spelers die ter beschikking zijn een individueel programma”. Het eigenlijke kamp begint op 1 juni.

België treft op het EK al zeker gastlanden Rusland en Denemarken. “Ik zit verveeld met de realiteit dat we in de groepsfase twee wedstrijden moeten spelen tegen een ploeg die telkens in eigen stadion zal gesteund worden door 50.000 fans. Wij worden op die manier benádeeld ondanks een uitzonderlijke kwalificatie”, legt hij uit. “Ik wil de wedstrijden in Sint-Petersburg en Kopenhagen graag simuleren. Het is daarom de bedoeling om vanaf 1 of 2 juni een kleine week naar het buitenland te trekken om daar twee duels te spelen.”

De bondscoach bevestigt dat hij overweegt een stage in Oslo in te lassen en er te oefenen tegen Noorwegen. “Da’s juist. Noorwegen zou ook sportief een stevige test zijn. Na de ministage keren we terug naar België om in Brussel nog één match te spelen om de fans te betrekken bij het avontuur.”

De eerste EK-match staat op 13 juni gepland.

bron: Belga