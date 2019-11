Impeachmentonderzoek tegen Trump – Oekraïne op 25 april al bezorgd over wat er met Amerikaanse legerhulp zou gebeuren

Oekraïne maakte zich al vanaf 25 juli, de dag van het gecontesteerde telefoontje tussen Donald Trump en Zelensky, zorgen over hoe het nu verder moest met de Amerikaanse militaire hulp die door het Witte Huis was bevroren. Dat heeft een verantwoordelijke van het Pentagon woensdag gezegd. Volgens Laura Cooper, die binnen het Amerikaanse ministerie van Defensie belast is met Oekraïne, had de Oekraïense ambassade in Washington die dag verschillende e-mails aan haar ploeg gestuurd om te vragen wat er zou gebeuren met de militaire hulp van de VS aan Kiev.

Tot hiertoe hadden alle getuigen die in het kader van de afzettingsprocedure tegen Trump werden gehoord, gezegd dat Oekraïne pas later, of in elk geval na het telefoontje van 25 juli, van de bevroren hulp op de hoogte was. Tijdens dat gesprek had Donald Trump aan zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelensky gevraagd om een onderzoek te voeren naar zijn Democratische tegenstander Joe Biden.

Bron: Belga