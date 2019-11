Herstructurering Proximus – Socialistische vakbond verwerpt plan directie

De achterban van de socialistische vakbond bij Proximus heeft met een meerderheid van 93 procent de herstructureringsvoorstellen van de directie, waarover al maanden wordt onderhandeld, verworpen. Dat zegt ACOD-vakbondsman Bart Neyens. Hij kondigt acties aan. Proximus kondigde in januari aan tot 1.900 banen te willen schrappen. De vakbonden hebben het personeel de voorbije dagen ingelicht over de voorstellen zoals die na maanden onderhandelen op tafel lagen.

Een van de maatregelen is dat werknemers die tegen eind 2020 58 jaar zijn, zouden kunnen afzwaaien met behoud van 70 à 75 procent van hun loon. Daarvoor zouden 550 mensen in aanmerking komen.

De directie wil ook een vrijwillig vertrekplan lanceren met een premie van 1.500 euro bruto per anciënniteitsjaar, vanaf een anciënniteit van vijf jaar. Het is niet duidelijk hoeveel gedwongen ontslagen er zullen vallen. Proximus wil ook zijn winkelnetwerk uitdunnen.

Dat de socialistische vakbond de voorstellen afschiet, komt niet als een verrassing. Het personeel organiseerde de voorbije dagen verschillende spontane acties. Neyens kondigt aan dat er vrijdag zeker een nieuwe actie zal zijn in Luik. Op andere plaatsen zullen pamfletten uitgedeeld worden.

Vraag is nu wat de christelijke vakbond ACV, de grootste bij Proximus, zal doen. Als die wel het licht op groen zet, is er een tweederdemeerderheid om woensdag een sociaal akkoord te sluiten tijdens een bijeenkomst van een paritair comité.

bron: Belga