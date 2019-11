Geen sociaal akkoord bij spoor

De vakbonden hebben het ontwerp van sociaal akkoord voor de periode 2020-2022 bij de spoorwegen verworpen. Dat is vernomen bij de vakbonden. HR Rail bevestigt. Zo zijn de vakbonden niet te vinden voor een voorstel van de directie om diensten van 12 uur per dag in te voeren in de seinhuizen.

De vakbonden hebben nu enkele eisen op tafel gelegd, en geven de directie tot volgende donderdag om daaraan tegemoet te komen. Daarna zullen de vakbonden zich uitspreken over een “reactie”, zo klinkt het.

bron: Belga