Gedetineerde steekt matras in brand in Gentse gevangenis

In de Gentse gevangenis Nieuwe Wandeling heeft een gedetineerde afgelopen nacht een matras in brand gestoken in zijn cel. Dat bevestigt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. Het vuur is niet overgeslagen naar andere cellen en niemand raakte gewond. Het ging om een man in voorhechtenis die een brand stichtte onder zijn bed. Waarom en hoe de gevangene de feiten pleegde is niet duidelijk. De matras vatte vuur en de brand ging gepaard met sterke rookontwikkeling. Het vuur kon snel gedoofd worden en er was geen kans op overslag. Er was geen gevaar voor de andere gedetineerden, zegt het parket. Het is nog niet bekend welke maatregelen de man opgelegd krijgt van het gevangeniswezen.

bron: Belga