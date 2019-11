EVP-voorzitter Tusk wil tegen eind januari beslissen over lot Viktor Orban

De nieuwe voorzitter van de Europese Volkspartij, uittredend Europees president Donald Tusk, wil tegen eind januari 2020 beslissen over het lot van de Hongaarse eerste minister Viktor Orban. Hij en zijn partij Fidesz werden eerder dit jaar geschorst als EVP-lid omdat ze de Europese normen en waarden met de voeten treden. Fidesz werd in maart “tot nader order” geschorst als EVP-partij. Volgens critici gaat hij in tegen de rechtsstaat, muilkorft hij de Hongaarse media, respecteert hij de academische vrijheid niet… Maar het was pas toen hij een postercampagne begon tegen Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker dat Orbans eigen politieke familie het welletjes vond. Een ‘evaluatiecomité’ dat wordt geleid door Herman Van Rompuy moet nagaan of de schorsing Fidesz opnieuw in de pas doet lopen en de partij op termijn weer volwaardig lid kan worden.

Daags na zijn verkiezing als EVP-voorzitter kondigde Donald Tusk vandaag in de Kroatische hoofdstad Zagreb aan dat het rapport van Van Rompuy wellicht in de loop van december mag worden verwacht. “Daarna begin ik intensieve raadplegingen”, aldus Tusk. “Het is mijn bedoeling om tegen eind januari een beslissing over deze zaak te nemen.”

Tusk zei dat hij het met verschillende stellingnames, beslissingen en voorstellen van Orban niet eens kan zijn, “maar tegelijkertijd zijn we wel erg dichte vrienden”. Woensdag lanceerde Tusk nog een aanval op “politieke populisten, manipulatoren en autocraten”. Hij noemde Orban niet bij naam, maar de boodschap was duidelijk ook aan de luis in de pels van de EVP gericht.

Bij de EVP klinkt bij sommigen ongerustheid over een eventuele verwijdering van Orban uit de partij. Er wordt gevreesd dat hij zo in de armen van extremisten wordt gedreven, terwijl de EVP ook de twaalf zetels zal verliezen die Fidesz nu in het Europees Parlement bezet.

