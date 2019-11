Economische missie China eindigt met “positieve indruk” voor prinses Astrid

Terwijl een delegatie van Awex haar activiteiten in China morgen voortzet en een delegatie van FIT naar Hongkong reist, is de economische missie vanavond geëindigd voor prinses Astrid. Voor haar vertrek heeft de prinses nog de tentoonstelling “Convexe / Concave : Belgian Contempory Art” van WIELS in Tank Shanghai bezocht. Ze maakte van de gelegenheid gebruik om een kleine balans op te maken van de vier voorbije dagen. Een grote missie, de grootste in de geschiedenis van België in termen van aantal deelnemers, die bij Astrid “een positieve indruk” nalaat, hoewel die nog “door cijfers en resultaten moet worden bevestigd”.

Terwijl de omvang van de delegatie weinig twijfel laat over de belangstelling van de Belgische ondernemers voor de Chinese markt, meende de prinses dat het land met zijn bijzonder goede onthaal had getoond dat het omgekeerde ook gold.

bron: Belga