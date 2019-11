Donald Trump belooft belastingaangiften te publiceren voor presidentsverkiezingen in 2020

Amerikaans president Donald Trump heeft vandaag verzekerd dat hij zijn belastingaangiften, die de procureur van Manhattan en de Democraten in het Congres tegen zijn zin proberen te bemachtigen, voor de presidentsverkiezingen in november 2020 zal publiceren. “De heksenjacht met lokale aanklagers in New York, die alle financiële transacties die ik ook gedaan heb willen doornemen, houdt aan. Dit is een president nog nooit overkomen. Wat ze doen is niet legaal”, tweette Trump.

“Maar ik ben clean, en wanneer ik mijn financiële verklaringen vrijgeef (mijn keuze) ergens voor de verkiezingen, zal het slechts een ding tonen, dat ik veel rijker ben dan mensen dachten. En dat is een goede zaak. Jobs, jobs, jobs!”, schrijft hij. Welke documenten hij zal bekendmaken, of wanneer de publicatie er zou komen, geeft de president niet precies aan.

De Republikein is de eerste president sinds Richard Nixon die zijn belastingaangiften niet vrijgeeft. Hij vecht al maanden via advocaten tegen de inspanningen van een parlementaire commissie en de Democratische procureur van Manhattan om de aangiften te bemachtigen.

Een federaal hof van beroep in New York besliste begin november dat boekhoudgroep Mazars, die de belastinguitgaven van de president beheert, acht jaar aan aangiften die door de procureur opgeëist werden moest voorleggen. De advocaten van de president vroegen het Hooggerechtshof om die beslissing tegen te houden, maar die liet nog niet weten of het zich over het dossier zal buigen.

Een hof van beroep vindt dat ook de vraag van de parlementaire commissie gehoor moet krijgen. Het Hooggerechtshof heeft de commissie gevraagd om haar argumenten donderdag te verduidelijken.

Het dossier geldt als een cruciale test voor de scheiding der machten. Als de hoogste rechtsinstantie van het land, waar voornamelijk conservatieve rechters zetelen, het dossier in handen neemt, zal haar beslissing aandachtig onder de loep genomen worden.

Bron: Belga