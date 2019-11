Davis Cup – Peers en Thompson geven op na één spelletje tegen Gillé en Vliegen

De Australiërs John Peers (ATP 26 dubbel) en Jordan Thompson (ATP 160 dubbel) hebben woensdag in het derde duel in groep D van de Davis Cup tussen België en Australië al na een spelletje tegen Joran Vliegen (ATP 39 dubbel) en Sander Gillé (ATP 47 dubbel) opgegeven. De Australische federatie meldde via Twitter dat Peers een blessure opliep aan de pols. Australië was al verzekerd van de overwinning en de kwalifatie voor de kwartfinales na de goede scores van Nick Kyrgios (ATP 30) tegen Steve Darcis (ATP 158) en van Alex De Minaur (ATP 18) tegen David Goffin (ATP 11). De Australiërs versloegen dinsdag Colombia al met 3-0 en nemen het in de kwartfinales op tegen Canada.

België opende maandag met een 2-1 zege tegen Colombia en is tweede van de groep. Ons land heeft daardoor nog een waterkansje om als een van de twee beste ‘tweedes’ toch nog in de kwartfinales te raken.

bron: Belga