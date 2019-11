Dag van de Natuur laat Vlamingen kennismaken met natuurbeheer

De lokale afdelingen van Natuurpunt organiseren op zaterdag 23 of zondag 24 november in het kader van de Dag van de Natuur verschillende activiteiten om de Vlamingen kennis te laten maken met natuurbeheer. “We laten de mensen zien hoe aan natuurbeheer wordt gedaan en geven hen de kans om mee te helpen. Het gaat om taken als bomen planten, wandelpaden aanleggen, maaien en knotten, en vaak vergezeld van een hapje en een drankje”, zegt coördinator Frank Maes. De Dag van de Natuur wordt al jaren georganiseerd en is volgens Maes een hoogdag voor de leden van Natuurpunt.

Over heel Vlaanderen is een negentigtal activiteiten geregistreerd, maar volgens Maes komen niet alle activiteiten op de website van Natuurpunt terecht. Hoeveel mensen juist deelnemen aan de activiteiten kan Maes niet zeggen. “Op sommige plaatsen gaat het om een vijftal mensen, op andere plekken meer dan 100. In totaal gaat het om duizenden vrijwilligers die komen helpen”, zegt hij. Veel van de deelnemers helpen wel vaker met natuurbeheer, voor anderen zijn de activiteiten een eerste kennismaking.

Het beheer in Natuurpuntgebieden wordt heel het jaar door uitgevoerd door vrijwilligers, georganiseerd in beheerteams en ondersteund door professionele terreinploegen van Natuurpunt. Zo wordt er gemaaid om gronden interessanter te maken voor orchideeën, worden wilgen geknot om de steenuil broedholtes te geven en worden houtkanten en bossen verjongd voor vlinders, legt Natuurpunt uit.

Alle activiteiten staan opgelijst op www.dagvandenatuur.be.

bron: Belga