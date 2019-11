Brand asielcentrum Bilzen – Infoavond over asielcentrum in Bilzen verloopt sereen

De infoavond van het Rode Kruis over het toekomstige asielcentrum in Grote Spouwen (Bilzen) verloopt donderdagavond op een serene manier, op een handvol actievoerders na. Alleen inwoners van Grote en Kleine Spouwen zijn welkom op de infoavond om te vermijden dat er een manifestatie zou plaatsvinden. De inwoners van Spouwen kregen een persoonlijke uitnodiging voor de infosessie over het asielzoekerscentrum. Andere mensen en ook de pers worden niet toegelaten. De infoavond verloopt in twee sessies – om 19 uur en om 21 uur – omdat de zaal niet groot genoeg is om alle inwoners tegelijk te binnen te laten. Het Rode Kruis en het stadsbestuur willen op die manier de betrokken inwoners op een serene manier informeren. Buurtbewoners krijgen ook de kans om hun vragen te stellen. Vragen die niet aan bod komen, worden later gebundeld en beantwoord.

“Alles verloopt heel goed en ordelijk. We hebben twee keer een volle zaal: 160 mensen op de eerste sessie en 180 mensen op de tweede. We hebben natuurlijk niet iedereen kunnen overtuigen”, zegt burgemeester Johan Sauwens (Trots op Bilzen). “Er zijn vooral sprekers van het Rode Kruis en Fedasil, en ook Jolein Martens, die is aangesteld door het Agentschap Inburgering en Integratie om de contactpersoon te zijn tussen de bevolking en de instanties.”

bron: Belga