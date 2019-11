Australisch minister-president verwerpt verband met klimaat

De minister-president van Australië heeft vandaag ontkend dat zijn milieubeleid verantwoordelijk is voor de bosbranden die er woeden. Volgens hem onderneemt zijn regering genoeg actie tegen de opwarming van de aarde. Hoewel er tientallen nieuwe branden het platteland teisteren en er een giftige rookwolk over Sydney hangt, verdedigt conservatief minister-president Scott Morrison zijn balans in de strijd tegen klimaatopwarming. Australiërs roepen Morrison geregeld op tot een lagere uitstoot van broeikasgassen en een snellere omschakeling naar hernieuwbare energie, maar dat blijkt een gevoelige kwestie, aangezien de mijnindustrie er zeer winstgevend en machtig is.

Sinds de start van het droge seizoen in september overleden al zes personen en werden honderden huizen vernield door de bosbranden in deelstaten New South Wales (NSW) en Queensland. Wetenschappers, voormalige verantwoordelijken van de brandweer en getroffen inwoners leggen de link tussen de opwarming van de aarde en de bosbranden, die wel eens de ergste kunnen zijn die het land al optekende.

“Op een of andere manier suggereren dat Australië, verantwoordelijk voor 1,3 procent van de uitstoot wereldwijd, een rechtstreekse impact heeft op specifieke branden hier of elders in de wereld, wordt door geen enkel geloofwaardig wetenschappelijk bewijs ondersteund”, heeft de minister-president aan ABC verklaard.

In het land hebben droogte, hoge temperaturen van ongeveer 40 graden Celsius, sterke wind en een lage vochtigheidsgraad de ongeziene bosbranden gevoed. Veel mensen werden al opgeroepen om getroffen gebieden te verlaten, en scholieren in Sydney moeten in de schoolgebouwen blijven.

Tijdens de Australische lente en zomer ontstaan er ieder jaar bosbranden in het land, maar dit jaar ontstonden ze erg vroeg en zijn ze bijzonder hevig.

Bron: Belga