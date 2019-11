Amerikaanse advocaten verzoeken prins Andrew samen te werken met onderzoekers

De Amerikaanse advocaten van vermoedelijke slachtoffers van overleden financier Jeffrey Epstein hebben de Britse prins Andrew dringend verzocht samen te werken met onderzoekers. Volgens hen was de prins “gewoonweg niet geloofwaardig” tijdens een interview over zijn relatie met de zedendelinquent. De 59-jarige Andrew kondigde gisteren aan dat zijn moeder, koningin Elizabeth II, het plan om zijn publieke activiteiten voor de nabije toekomst stop te zetten had goedgekeurd. Naar eigen zeggen was hij indien nodig bereid ordehandhavingsautoriteiten te helpen in hun onderzoek.

Ik werk al maanden met mijn vijf cliënten die het slachtoffer waren van Epstein, tweet Amerikaans advocate Lisa Bloom. “Prins Andrew was gewoonweg niet geloofwaardig in zijn interview.” Andrew kreeg sterke kritiek voor een rampzalig interview zaterdagavond waarin hij sprak over zijn banden met Epstein en over beschuldigingen van een Amerikaanse vrouw die op zeventienjarige leeftijd verplicht zou zijn seks te hebben met de prins.

“Hijzelf en zijn personeel moeten meewerken aan alle onderzoeken, opdagen bij burgerlijke getuigenverklaringen en rechtszaken, en alle documenten voorleggen”, aldus Bloom. Gloria Allred, een advocate die andere slachtoffers vertegenwoordigt, stelde dat zowel strafrechtelijke als burgerlijke wegen bewandeld kunnen worden als Andrew niet instemt met een ondervraging door Amerikaanse onderzoekers.

Bron: Belga