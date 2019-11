Zwangere vrouw verscheurd door loslopende honden in Frans bos

In het Forêt de Retz, een bosgebied in het Franse departement Aisne, is een vrouw om het leven gekomen nadat ze verscheurd werd door verschillende honden. Het slachtoffer was zes maanden zwanger. Omdat in de buurt een drijfjacht plaatsvond, verzamelde de politie DNA-stalen van 93 honden.

De 29-jarige vrouw werd afgelopen zaterdag dood aangetroffen door haar partner in Saint-Pierre-Aigle, ergens tussen Parijs en de Belgische grens. Ze was in het bos gaan wandelen met haar honden, maar belde in paniek naar haar partner om hem te melden dat er dreigende honden in de buurt waren. Haar partner ging meteen ter plaatse, maar de vrouw bleek overleden als gevolg van verschillende beten van honden.

Op zoek naar de schuldige

Een autopsie verschafte intussen iets meer duidelijkheid. “Er zijn dna-stalen genomen van 93 honden, waaronder de vijf honden van de vrouw, om te bepalen welke dieren de dodelijke beten hebben toegebracht”, meldt het parket. “Ze werd gebeten in haar onderste en bovenste ledematen en in haar hoofd, zowel ante mortem als post mortem.”

Drijfjacht

Mogelijk werd de vrouw verscheurd door honden die deelnamen aan een drijfjacht. Daarbij worden dieren uit een bepaald gebied verdreven door honden en ‘opgewacht’ door de jagers. Daarom werden DNA-stalen genomen van alle honden die eraan deelnamen. Ook van de honden van de vrouw zelf zijn stalen genomen. De politie onderzoekt nog om welke honden haar hebben doodgebeten. Een genetische analyse en vergelijking van alle DNA-stalen moet de identificatie mogelijk maken.

Jagers ontkenden gisteren tegenover France3 hun betrokkenheid bij het dramatische incident.