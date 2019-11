Zoontje van Karl Vannieuwkerke opgenomen in het ziekenhuis

Jack Odile, het zeven maanden oude zoontje van Karl Vannieuwkerke, is ziek en verblijft momenteel in het ziekenhuis. Hij kampt met een zware virusinfectie.

Sportjournalist Karl Vannieuwkerke (48) deelde donderdagmiddag op Instagram mee dat zijn zoontje Jack Odile besmet is geraakt met een RSV-infectie. Het respiratoir syncytieel virus is een veel voorkomende virusinfectie die bij jonge zuigelingen vaak ernstiger verloopt omdat ze ook de lagere luchtwegen raakt.

Moeilijk ademen

Jack Odile zal daardoor de komende dagen in het ziekenhuis moeten blijven. “Ik wou absoluut nog eens terug naar de plek waar ik een kleine zeven maanden geleden ben geboren. Maar liever niet zoals nu. Ik ben een beetje ziekjes. Het is iets met drie letters en een hele ingewikkelde naam. Ik kan er moeilijk door ademen en moet veel hoesten. Die buisjes en darmpjes vind ik wel ambetant. Die stamp ik er wel af als de gelegenheid zich voordoet. Daarnet kwam een hele lieve meneer helpen om mij beter te laten ademen. Ik mag hier waarschijnlijk nog een paar dagen blijven en mama en papa ook. Zij slapen hier om de beurt. Allez, slapen is veel gezegd. Gelukkig heb ik vanuit mijn kamer een mooi uitzicht op de torens van Brugge. Het komt wel goed met me met al die lieve mensen hier rond me”, schreef Karl op Instagram.

“Flinkste molletje”

Ook zijn vriendin Caroline Vereenooghe (32) deelde een foto met hun zoontje. “Wij hebben het flinkste molletje van de hele wereld. #kloteRSV”, klinkt het.