Kim Kardashian: “Ik durf mezelf amper nog in de spiegel te bekijken”

De Amerikaanse televisiepersoonlijkheid Kim Kardashian gaat door een lastige periode. Ze is de laatste maanden flink bijgekomen, wat haar erg onzeker maakt.

Kim Kardashian wordt bewonderd door mensen van over de hele wereld. Maar ook de 39-jarige vrouw van Kanye West is een mens van vlees en bloed, en momenteel is ze naar eigen zeggen niet tevreden met haar gewicht.

Dieet overboord gegooid

Ze is de afgelopen zomer immers heel wat bijgekomen waardoor haar zelfvertrouwen een deuk heeft gekregen. “Ik heb zóveel twijfels over mijn lichaam momenteel. Ik ben acht kilo aangekomen sinds de zomer. Ik eet en drink zo graag, hé. En ik hol van feestje naar feestje. Ik heb het strenge dieet dat ik jarenlang heb gevolgd overboord gegooid. Met alle gevolgen van dien. Ik durf mezelf nog amper in de spiegel te bekijken”, lezen we in TV Familie.

Feestdagen

Met de feestdagen voor de deur zal het er niet makkelijker op worden om op haar gewicht te letten. “De feestdagen komen eraan. Eerst ‘Thanksgiving’ en voor je het weet is het kerst. De eindejaarsperiode is een aaneenschakeling van dinertjes. En ik ben dol op die typische feestgerechten. Maar als ik niet op de rem ga staan, zal ik op 1 januari twintig kilo aangekomen zijn”, klinkt het.

Doel bereiken

Met de hulp van enkele professionals wil ze tot het uiterste gaan om dat te vermijden. “Ik heb weer een diëtist en een personal trainer onder de arm genomen. Zij moeten me door de feestperiode loodsen. Ik wil geen goede voornemens aankondigen begin volgend jaar. Ik wil gewoon tegen dán weer in vorm zijn. En ik zal er alles aan doen om dat doel te bereiken”, besluit ze.