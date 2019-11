Je kan ziek worden door je donsdeken

Algemeen genomen is je donsdeken een bron van vreugde. Elke avond opnieuw duik je gelukzalig tussen de lakens, opgelucht dat er een einde is gekomen aan je lange werkdag. En je donsdeken verwelkomt je, zalig warm en zacht, als een knuffel. Maar helaas kan datzelfde deken ook een akelige ziektebron vormen.

De bal kwam aan het rollen toen een Britse man in 2016 een bezoek bracht aan zijn dokter omdat hij plots last had van duizeligheid, kortademigheid en vermoeidheid. Tot even voordien was hij nog in topconditie, dus zijn klachten plaatsten de dokter voor een raadsel. De man werd daarom doorverwezen naar dokter Owen Dempsey, een expert in ademhalingsremedies.

Gevaar

De patiënt werd gediagnosticeerd met allergische alveolitis en uit testen bleek dat hij reageerde op stof afkomstig van vogelveders. Omdat de man geen vogels hield en ook niet met vogels in contact kwam, duurde het even voor de oorzaak van zijn longaandoening gevonden werd. Maar niet veel later bleek dat hij, net voor zijn symptomen de kop opstaken, van donsdeken was veranderd. In plaats van een synthetische variant sliep hij nu onder een deken van echte vogelveren. Hij kreeg daarop steroïden voorgeschreven en moest meteen van donsdeken wisselen. Een jaar later bleek dat hij helemaal genezen was en dat ook zijn longcapaciteit weer als vanouds was. In een studie gepubliceerd in het medisch vakblad BMJ wijzen de dokters nu op het belang om te informeren naar het beddengoed van de patiënt als deze plots longkrachten ervaart. Als de aandoening niet op tijd wordt vastgesteld, kunnen de longen namelijk permanent aangetast worden.