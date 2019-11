GAMES. Doet ‘Luigi’s Mansion 3′ gamers kirren van plezier?

Voor zij die niet genoeg kunnen krijgen van Halloween en nog steeds griezelige versieringen aan het raam hebben hangen, is er een optie om zich nog verder in de Halloweensfeer onder te dompelen. Je kunt aan een spelletje ‘Luigi’s Mansion 3’ beginnen, sinds kort verkrijgbaar op Nintendo Switch.

Van perfecte timing gesproken. Op vrijdag 31 oktober, de dag van Halloween, kwam ‘Luigi’s Mansion 3’ uit op Switch. Een betere releasedatum had Nintendo moeilijk kunnen kiezen. Mocht je een van de vorige episodes van de saga gemist hebben: ‘Luigi’s Mansion’ zag het levenslicht in 2001 op GameCube. De sequel volgde in de lente van 2013 op Nintendo 3DS. Na zes en een half jaar afwezigheid maakt de serie nu een opmerkelijke comeback, deze keer op Switch.

Spookhuis

Het basisprincipe blijft hetzelfde. Zoals je wellicht nog wel weet, is Luigi de broer van Mario, en in dit nieuwe avontuur komt hij in een spookhuis terecht. De held met de groene pet (en een reputatie als een enorme schijtlaars) loopt rond met een combinatie van een zaklamp en een soort stofzuiger, de Poltergust. Daarmee moet hij de spoken die hij tegen het lijf loopt eerst verblinden en vervolgens opzuigen.

De geesten zien er nogal schattig uit, maar ze hebben verder weinig uitstaans met Casper het Vriendelijke Spookje. Er is werk aan de winkel voor je ze in de stofzuiger krijgt en sommige geesten spartelen harder tegen dan andere. Ze vechten voor wat ze waard zijn en proberen weg te glippen. Om ze te strikken, moet je proberen om hun levenspunten (doodspunten?) op nul te krijgen.

15 etages te verkennen

‘Luigi’s Mansion 3’ is de eerste game op Switch met grafische HD-kwaliteit. En dat is eraan te zien. Het maakt niet uit of je de game mobiel speelt of op tv, hij is een lust voor het oog. De animatie is niet minder dan magnifiek, zowel in de filmstukken als in het spel.

‘Luigi’s Mansion 3’ krioelt van de details, vaak geestig en goed verborgen. Zet je schrap voor hilarische verrassingen als je de douchegordijnen stofzuigt, kraantjes opendraait of door de geheime gangen van het gigantische huis sluipt.

Het scenario van de game houdt het klassiek. Luigi krijgt een vriendelijke uitnodiging van de eigenaar van een hotel in de bergen. Hij rijdt ernaartoe met zijn minibus in het gezelschap van Mario, Princess Peach en drie Toads. Drie keer raden hoe het verder gaat. De uitnodiging was een valstrik van een bekende snoodaard en onze helden zitten al gauw gevangen in een spookhotel. Wanneer de geesten zich meester maken van zijn vrienden rust alle hoop op Luigi!

Om je makkers te redden, moet je de 15 verdiepingen van het hotel doorzoeken. Verwacht geen lange gangen met rijen deuren. In ‘Luigi’s Mansion 3’ beland je in heel diverse omgevingen die er vaak enorm spectaculair uitzien. We denken met name aan de middeleeuwse kamer of de landelijke suite. Wat je hier ontdekt, zijn niet zomaar hotelverdiepingen maar volledige werelden.

Nieuw voor Switch

De Nintendo-game heeft talrijke nieuwe spelmechanismen in petto die je beetje bij beetje vrijspeelt. Zoals we al zeiden, ben je van bij het begin uitgerust met een zaklamp/stofzuiger die zowel lucht kan opzuigen als blazen. In de loop van het spel kun je ook een speciale lamp, een zuignapwerper en vooral Gooigi deblokkeren.

Die laatste troef is een verbluffende en slijmerige dubbelganger van Luigi die zowat overal doorheen glibbert. Je kunt de game trouwens ook co-op spelen, waarbij één speler Luigi bestuurt en de andere Gooigi. Het valt niet mee om al die functies goed in de hand te houden, want ze spelen wel degelijk allemaal een rol. Om een level af te ronden, moet je ze allemaal onder de knie krijgen en combineren.