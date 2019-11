74-jarige man scheidt van 21-jarige vriendin nadat ze hem bedriegt met groen blaadje van 60

De wereld kan bijwijlen een bizarre plaats zijn. Een verhaal uit Servië deed alvast onze mond openvallen van verbazing. Daar gaat het koppel Milojko (74) en Milijana (21) Bozic scheiden omdat zij vreemd ging met een 60-jarige man.

Het stel is bekend in eigen land van de Servische realityserie Parovi, wat in het Nederlands koppels betekent. In het programma is te zien hoe de twee omgaan met het leeftijdsverschil van 53 jaar en hoe de liefde tussen de twee eruit ziet. In september is het tweetal getrouwd, maar na krap twee maanden is het stel alweer gescheiden. Miljana ging namelijk vreemd.

Type: oudjes

En nee, niet met iemand van haar eigen leeftijd, maar iemand van 60 jaar oud. We kunnen dus wel concluderen dat Miljana op mannen valt die haar opa had kunnen zijn. Op videobeelden is te zien dat ze het wel heel gezellig heeft met Nemanja Stamatovic Zabac. Ze zit op zijn schoot en kussen met elkaar. Volgens Mirror heeft zij ook met hem gedoucht. Over wat daar is gebeurd, willen we liever niet te veel nadenken.

Van villa naar ziekenhuis

Milojko is er nu helemaal klaar mee. Na het zien van de beelden wil hij scheiden. Volgens de Engelse krant The Mirror heeft hij er zelfs gezondheidsproblemen van ondervonden en is hij door producenten van de show van de reality-villa naar het ziekenhuis gebracht.

Maar het verhaal wordt nog erger. Het is namelijk niet eerste keer dat ze vreemdgaat. Een paar weken geleden was al betrapt met een oudere naakte man. Er lekten namelijk foto’s uit van dat avontuurtje.

