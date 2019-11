Waarom je vitamine D-supplementen niet altijd werken

De meerderheid van de Belgen heeft last van een vitamine D-tekort tijdens de winter. Dit onder andere door het gebrek aan zonlicht in ons kleine landje. Recente studies tonen echter aan dat het gebrek aan een bepaald mineraal ook de oorzaak van een vitamine D-tekort in de hand kan werken.

Je gaat elke dag een halfuurtje wandelen tijdens de winter, je voeding is gebalanceerd en gezond, je zorgt ervoor dat je iedere dag vroeg genoeg in bed kruipt. Toch kan je nog steeds een vitamine D-tekort hebben. Velen zullen je vertellen dat dit normaal is tijdens de winter, maar wist je dat een tekort aan magnesium ook een vitamine D-tekort kan veroorzaken, ondanks een gezonde levensstijl? Recente studies door de universiteit van Harvard werpen een licht op waarom dit het geval is.

Vitamine D-tekort

Het is, eerst en vooral, belangrijk om te weten of je al dan niet lijdt aan een vitamine D-tekort en niet gewoon een typisch winterdipje. Dit kan je checken door de typische symptomen van zo’n tekort te herkennen.

Vermoeidheid

Depressieve stemmingen

Pijnlijke spieren

Problemen met slapen

Je wordt sneller ziek

Zoals je ziet kan er toch wat meer schuil zitten achter deze symptomen!

Ook bestaan er een aantal risicogroepen die al sneller aan een vitamine D-tekort kunnen lijden dan anderen. Denk hierbij vooral aan kinderen jonger dan 4 jaar, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, vrouwen in hun menopauze, mensen die bijna geen blootstelling hebben aan zonlicht (zoals nachtwerkers), mensen met een hoge melanine-waarde in hun huid en 70-plussers.

Bij het nemen van vitamine D-supplementen merkten sommige mensen echter up dat hun tekorten niet snel opgelost raakten. Dat betekende dat er toch iets schuil zat en problemen veroorzaakte. Harvard nam de uitdaging aan om het mysterie op te lossen en heeft nu een verklaring gevonden.

Hun recente studies toonden aan dat magnesium een uiterst belangrijke rol speelt in de opname van vitamine D. Zonder magnesium hebben vitamine D-supplementen namelijk problemen met opgenomen te worden. Totaal niet de bedoeling, natuurlijk! Magnesium zorgt er blijkbaar voor dat de vitamine geactiveerd wordt, waardoor je lichaam de stof ook wel degelijk kan gebruiken.

Wist je dat: dit proces ook omgekeerd werkt? Je hebt voldoende vitamine D in je lichaam nodig zodat je darmstelsel makkelijker magnesium opneemt.

Magnesium is een van de meest voorkomende mineralen in je lichaam. Dat is niet zonder reden! De stof vervult namelijk veel meer belangrijke functies in je lichaam. Zo houdt het je botten, tanden en spieren sterk en gezond! Magnesium is vooral interessant als voedingssupplement voor sporters, aangezien zij veel magnesium verliezen door te zweten. Ook is de stof zeer gunstig als je last hebt van stress of te weinig energie.

Neem je deze winter ook vitamine D-supplementen? Dan is een toegevoegd magnesiumsupplement misschien wel aan te raden.

