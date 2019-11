Zoon van Duitse ex-president Weizsäcker in ziekenhuis doodgestoken

Fritz von Weizsäcker, zoon van de gewezen Duitse president Richard von Weizsäcker, is overleden na een steekpartij dinsdagavond. De man, een dokter, gaf een lezing in het ziekenhuis Schlosspark in Berlijn toen een man hem aanviel vanuit het auditorium, zo heeft de politie bekendgemaakt. De 59-jarige von Weizsäcker overleed ter plaatse. Een man is aangehouden. De vermoedelijke aanvaller zou een politieagent zijn, die als burger aanwezig was op de lezing. Ongeveer 20 mensen woonden die lezing in de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis bij. Verschillenden hielpen de verdachte in bedwang te houden en hem aan de politie over te dragen.

Er is een onderzoek gestart voor moord. De politie houdt met alle mogelijkheden rekening, aldus een woordvoerder. Er is nog geen duidelijkheid over het motief en de identiteit van de dader.

Von Weizsäcker had een lange medische carrière. De lezing ging over leververvetting.

Zijn vader Richard von Weizsäcker was burgemeester van Berlijn van 1981 tot 1984 en president van Duitsland van 1984 tot 1994. Hij overleed in 2015.

