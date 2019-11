Zeven buitenlandse soldaten omgekomen bij Israëlische bombardementen op Damascus

Bij de nieuwe Israëlische bombardementen op doelwitten in en nabij de Syrische hoofdstad Damascus zijn elf soldaten, onder wie zeven buitenlanders, omgekomen. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Het Israëlische leger bombardeerde afgelopen nacht stellingen van het Syrische regime en zijn bondgenoten van het Iraanse leger. “We kunnen nog niet bevestigen of de zeven buitenlanders allemaal Iraniërs zijn of pro-Iraanse strijders van verschillende nationaliteiten”, aldus de directeur van het Observatorium, dat vanuit Groot-Brittannië gerund wordt maar beschikt over een breed netwerk in heel Syrië. Rami Abdel Rahmane zei dat ook vier burgers gewond raakten bij de aanvallen, van wie er drie vanonder het puin van hun woning werden gehaald.

De Israëlische luchtaanvallen viseerden onder meer de militaire luchthaven van Mazzé in Damascus, waar “luchtafweergeschut van het Syrische leger vernield werd”, voegde de directeur eraan toe.

Andere doelwitten waren volgens het Observatorium wapendepots van de Iraanse Al-Quds Brigades in de omgeving van Kesswé, ten zuiden van Damascus, en een depot bij Al-Qadissiya, in het westen van Damascus.

Het Israëlische leger stelde zich vanochtend vroeg verantwoordelijk voor een reeks luchtaanvallen “van grote omvang” op militaire sites in Syrië, “als antwoord” op raketten die gisteren waren afgevuurd.

Gisteren had de Israëlische luchtafweer vier raketten onderschept die volgens het Israëlische leger “door Iraanse elementen” vanuit Syrië naar het noorden van Israël waren afgevuurd.

Bron: Belga