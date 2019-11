Vlaanderen maakt meer geld vrij voor Vlaamse Rand

De Vlaamse regering maakt 60 procent meer middelen vrij voor de Rand rond Brussel. En dat is volgens minister van Vlaamse Rand Ben Weyts “geen dag te vroeg”. De bevolkingsdichtheid in de Rand is immers dubbel zo groot als het Vlaamse gemiddelde. Het Agentschap Binnenlands Bestuur bundelde samen met Statistiek Vlaanderen een reeks relevante gegevens over de Vlaamse Rand in het tweejaarlijkse Cijferboek Vlaamse Rand. Daaruit blijkt dat het inwonersaantal blijft stijgen. Op 10 jaar tijd is de bevolking met 8 procent gegroeid, wat aanzienlijk meer is dan het gemiddelde groeitempo in Vlaanderen (+6 procent). Er wonen nu 431.852 mensen in de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand. Die bevolking wordt steeds diverser: 36 procent van de inwoners is van buitenlandse afkomst (tegenover 27 procent 10 jaar geleden) en 15 procent heeft een vreemde nationaliteit (tegenover 11 procent 10 jaar geleden).

De bevolkingsdichtheid in de Vlaamse Rand (892 inwoners per km²) is nu ongeveer het dubbele van de gemiddelde bevolkingsdichtheid in het Vlaams Gewest (481 inwoners per km²). Dit zorgt voor sociale verdringing en zet grote druk op de resterende open ruimte, zegt Weyts. De prognoses voorspellen een verdere bevolkingsgroei van 6 procent de komende 10 jaar.

“We willen het groene karakter van de Rand versterken”, zegt Weyts. “Zo gaan we bijvoorbeeld gronden aankopen om actief te bebossen. De woningmarkt zal krap blijven en daarom willen we voorrangregels voorzien voor mensen die een band hebben met de streek.”

De minister wil ook het Vlaamse karakter van de Rand versterken. “Deze Vlaamse regering geeft mij nu voor het eerst een substantieel eigen budget. Zo kunnen we in de Rand zelf investeren in dingen die we belangrijk vinden. De extra financiële ondersteuning van Halle, Dilbeek en Vilvoorde wordt ook voortgezet. Als je naar het totaal kijkt, dan stijgen de middelen voor de Vlaamse Rand met 60 procent.”

bron: Belga