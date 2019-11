Tories krijgen kritiek nadat ze Twitteraccount tijdens debat aanpassen naar “factcheckUK”

De Conservatieve partij in Groot-Brittannië heeft een “stunt” met zijn officiële Twitteraccount als een boemerang weer in het gezicht gekregen. Tijdens het debat tussen de Conservatieve premier Boris Johnson en oppositieleider Jeremy Corbyn van de Labourpartij veranderden de Tories de naam van hun officiële Twitteraccount in “factcheckUK”, en postten ze Labourkritische tweets. Het kwam hen op veel ergernis en kritiek te staan. Het eerste televisiedebat in de aanloop naar de verkiezingen was eerder saai. Beiden herhaalden in de zestig minuten durende confrontatie op de commerciële zender ITV grotendeels hun goed gerepeteerde beleidsverklaringen en echt spannend werd het nooit.

De twittermove van de Tories was wel een hot topic achteraf. Door de naam aan te passen naar “factcheckUK” leken ze het publiek te willen misleiden door het account voor te stellen als een onafhankelijke feitendienst.

Door de look van het account wat aan te passen, leek het sprekend op die van echte factcheckingdiensten, die ontwikkeld worden door onafhankelijke organisaties en media.

FullFact, een geregistreerd goed doel, was not amused: “Dit is ongepast en misleidend. Verwar dit aub niet met een onafhankelijke factcheckingdienst.”

Twitter heeft de Tories gewaarschuwd het geen tweede keer te proberen.

Bron: Belga