Potverdeling loting: Rode Duivels zijn reekshoofd, EK-groep ligt bijna helemaal vast

De Europese voetbalconfederatie UEFA bevestigde vandaag de potverdeling voor de loting voor het EK van komend jaar. Anderhalve week voor de loting in de Roemeense hoofdstad Boekarest, zijn de Rode Duivels al zeker van een stek in groep B met daarin Rusland en Denemarken. Enkel achter de naam van het vierde land staat nog een klein vraagteken.

Dat betekent dat de Duivels komend jaar nog eens naar Sint-Petersburg mogen om er Rusland voor eigen publiek in de ogen te kijken. Tegen Denemarken wordt er in Kopenhagen gespeeld. Ons land heeft dat vooral aan zichzelf te danken na het debacle met het Eurostadion. Als dat er wel was gekomen, speelden de Rode Duivels minstens twee keer voor eigen volk. Een loting moet nog uitmaken of we onze derde groepswedstrijd dan wel in Sint-Petersburg of Kopenhagen zullen afwerken.

De loting ligt in het geval van de Belgen dus al grotendeels vast en dat heeft te maken met de opzet van het toernooi, dat voor de gelegenheid in twaalf steden over heel Europa gespeeld wordt, en de Nations League, die vier deelnemers aflevert. “Dat voelt aan als competitievervalsing. Het is een schande”, liet Kevin De Bruyne daarover al duidelijk verstaan bij VTM.

Van de zes reekshoofden hebben er met Italië (groep A/Rome), Spanje (groep H/Bilbao), Engeland (groep D/Londen) en Duitsland (groep F/München) vier een speelstad op het toernooi. Aangezien er tijdens de loting zes groepen van vier landen gevormd moeten worden en vier reekshoofden omwille van hun speelstad al aan een groep worden toegewezen, blijven er voor de overige reekshoofden België en Oekraïne met groep B (toegewezen aan Rusland en Denemarken) en groep C (toegewezen aan Nederland) welgeteld twee mogelijkheden over. Door de meer dan gespannen situatie tussen Rusland en Oekraïne mogen beide landen echter niet in dezelfde groep uitkomen, waardoor Oekraïne naar groep C moet en er voor de Duivels groep B overblijft, met Rusland en Denemarken als tegenstanders, in het Krestovskistadion in Sint-Petersburg en het Parkenstadion in Kopenhagen.

Voor de toewijzing van het vierde land aan de groep van de Belgen, is de redenering zo mogelijk nog complexer. In pot 4 zitten met Wales en Finland maar twee op voorhand gekende landen, de overige vier plaatsen zijn voor de winnaars van de play-offs uit de Nations League, waarvoor er vrijdag nog een loting is. In die play-offs worden zestien landen onderverdeeld in vier poules, waarvan de winnaar zich komend jaar telkens plaatst voor het EK. Omdat gastlanden op voorhand toegewezen worden aan de EK-groep met daarin hun speelstad, gaat poule B door de aanwezigheid van Ierland automatisch naar EK-groep E en poule C door de aanwezigheid van Schotland naar EK-groep D.

De vier poules liggen nog niet helemaal vast, maar het is wel zeker dat er in één poule (A of C) twee gastlanden zullen zitten, waardoor de poule in kwestie aan de EK-groepen C (Boekarest als speelstad voor Roemenië) en F (Boedapest voor Hongarije) dubbel toegewezen wordt, en dat er in drie van de vier poules minstens één gastland zit. Zo blijven er als mogelijkheden voor de groep van de Rode Duivels enkel Wales, Finland en de winnaar van poule D over, met daarin Georgië, Noord-Macedonië, Kosovo en Wit-Rusland. Vorige maand besliste de UEFA echter om geen wedstrijden meer toe te laten tussen Rusland en Kosovo en zo lijkt er aan het einde van de rit enkel Wales of Finland over te blijven.

De potverdeling van de loting voor de groepsfase van het EK 2020, zoals vandaag bevestigd:

– Pot 1 –

BELGIË

Italië (gastland)

Engeland (gastland)

Duitsland (gastland)

Spanje (gastland)

Oekraïne

– Pot 2 –

Frankrijk

Polen

Zwitserland

Kroatië

Nederland (gastland)

Rusland (gastland)

– Pot 3 –

Portugal

Turkije

Denemarken (gastland)

Oostenrijk

Zweden

Tsjechië

– Pot 4 –

Wales

Finland

Winnaar barrage A

Winnaar barrage B

Winnaar barrage C

Winnaar barrage D

