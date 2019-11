Polsbandje slaat alarm als patiënt valt

Het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden start met een proefproject waarbij patiënten een polsbandje krijgen. Dat slaat alarm als de patiënt bijvoorbeeld valt of zich op een ongewone plek in het ziekenhuis bevindt. Het gaat om een primeur in de Belgische ziekenhuiswereld, schrijven Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad woensdag. Het pilootproject is een samenwerking tussen Sint-Trudo, BXO Solutions en het Hasseltse bedrijf BlooLoc en zal drie maanden duren. Bedoeling is om het systeem daarna nog te verfijnen om de kans op valse meldingen zo laag mogelijk te houden.

“Patiënten die aan het pilootproject deelnemen, krijgen een gps-tracker in de vorm van een polsbandje”, zegt Dirk Callaerts, CEO van BlooLoc. “Dankzij de tracker kunnen we op elk moment de positie van de patiënt in het ziekenhuis bepalen. Voor patiënten met een bepaald risicoprofiel, zoals bijvoorbeeld mensen die verward zijn, kunnen we op voorhand een veilige zone instellen. Verlaat de patiënt die zone dan zal er een alarmsignaal verstuurd worden naar de smartphone van de dichtstbijzijnde verpleegkundige.”

Het polsbandje kan niet alleen ingezet worden voor dwaalpreventie, maar ook om valincidenten van nabij op te volgen.

bron: Belga