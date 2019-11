Politie drijft bijeenkomst Zimbabwaanse oppositie met geweld uit elkaar

De Zimbabwaanse politie heeft vandaag een samenkomst van de belangrijkste oppositiepartij uit elkaar gedreven in de hoofdstad Harare. Ze gebruikte daarvoor traangasgranaten en de wapenstok, zo kon een journalist van het Franse persagentschap AFP ter plaatse vaststellen. Een woordvoerder van de MDC (Movement for Democratic Change) veroordeelde het politieoptreden. “Verschillende personen zijn gewond geraakt”, zo zei Daniel Molokele.

Aangezien de partij niet mocht bijeenkomen op een van de grote pleinen in de hoofdstad, hadden enkele honderden sympathisanten vanochtend verzamelen geblazen aan de hoofdzetel van de partij, om er te luisteren naar een toespraak van partijleider Nelson Chamisa.

Zimbabwe verkeert in een economische malaise. Gisteren nog heeft de staat voor 31 miljoen Zimbabwaanse dollar (ruim 1,7 miljoen euro) aan nieuwe bankbiljetten in omloop gebracht, in een poging om het tekort aan liquide middelen in het land aan te pakken.

In juni had president Emmerson Mnangagwa de nieuwe uitgifte aangekondigd. Tot dusver werd in het Afrikaanse land een mix van Amerikaanse dollar en zogenaamde “bond notes” gebruikt, die eerder ingevoerd waren. De Zimbabwaanse dollar was in 2009 opgegeven na een enorme hyperinflatie. De munt werd onlangs echter als elektronische munteenheid opnieuw ingevoerd.

De nieuwe uitgifte van cash geld werd door de autoriteiten evenwel gerantsoeneerd, om de inflatie niet nog verder aan te wakkeren. Officiële inflatiecijfers zijn er niet, maar ze wordt op meer dan 300 procent geraamd.

Daarnaast kreunt het land momenteel ook onder de gevolgen van een van de ergste droogtes in jaren. Volgens schattingen van de VN zullen meer dan 5,5 miljoen mensen tegen het jaareinde niet meer over voldoende voedingsmiddelen beschikken.

