Nobelprijswinnaar vraag militaire steun in Oost-Congo

De Congolese gynaecoloog Denis Mukwege, vorig jaar winnaar van de Nobelprijs voor de vrede, vraagt militaire steun van Frankrijk en de Europese Unie om een einde te maken aan de burgerslachtingen in Beni, in het oosten van Congo. Mukwege wil dat elitetroepen de burgerbevolking in Beni komen beschermen tegen terrorisme. Hij doet dat een dag nadat bij een nieuwe aanval minstens tien burgerslachtoffers vielen. De arts verwijst naar hoofdstuk 7 van het VN-Handvest over militair optreden als de vrede wordt bedreigd. In 2003 was er al eens een Frans-Europese militaire operatie in Oost-Congo om een einde te maken aan etnisch geweld.

De aanvallen worden toegeschreven aan Oegandese moslimrebellen van de Geallieerde Democratische Krachten (ADF). Zij leven teruggetrokken in de jungle. Het Congolese leger begon begin november militaire operaties tegen de ADF, zonder steun te vragen van de VN-missie in Congo (Monusco). Die beschikt nochtans over een interventiebrigade in de regio.

Sinds begin november zijn bij het geweld al zestig burgers omgekomen in de regio Beni, in de provincie Noord-Kivu.

