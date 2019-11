Natalie Choquette haakt af voor Proms na enkelbreuk

De Frans-Canadese sopraan Natalie Choquette moet afzeggen voor Night of the Proms, dat vrijdag en zaterdag plaatsvindt in het Antwerpse Sportpaleis. Choquette brak haar enkel en mag daarom deze week niet vliegen. Haar Proms-shows in Luxemburg en Duitsland zouden wel gewoon doorgaan. In ons land en in Nederland vervangt de Britse operazanger Tony Henry haar. Night of the Proms is dit jaar aan zijn 35ste editie toe. Op de affiche van de Sportpaleis-data staan Ronan Keating, 10cc, Faithless-frontman Maxi Jazz, Bart Peeters en natuurlijk Proms-icoon John Miles. De traditionele klassieke toets komt dus van Tony Henry, de begeleiding gebeurt door het Antwerp Philharmonic Orchestra, huisband NOTP Backbone, het koor Fine Fleur en backingvocaltrio The Pretty Vanillas. Tickets zijn enkel nog voor vrijdag beschikbaar, voor 29 tot 61 euro afhankelijk van de plaatsen.

bron: Belga